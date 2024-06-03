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تعرف على موعد عرض فيلم اللعب مع العيال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم اللعب مع العيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم محمد عادل إمام عرض فيلم اللعب مع العيال يوم 12 يونيو الجاري، تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، القاهرة، تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

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برومو فيلم اللعب مع العيال

 

وظهر الفنان محمد إمام، في مواجهة الفنان باسم سمرة، والفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل التي تدور في البدو، ويهرب محمد إمام ويواجه العديد من المشكلات، انتهي المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزًا لعرضه تجاريًا في عيد الأضحي القادم. 

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أبطال فيلم اللعب مع العيال
 

يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

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قصة فيلم اللعب مع العيال

 

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

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تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

 

وينتمي فيلم اللعب مع العيال لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم  الناظر مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم  فول الصين العظيم وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح، القاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ. 
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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