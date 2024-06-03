نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا رد عبد الرحمن أبو زهرة على مروجي شائعة وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بالرد على مروجي شائعات وفاته، من خلال رسالة صوتية له، عبر برنامج السفيرة عزيزة، وقال: أنا عايز أطمن الجماهير اللي بتحبني وبتشجعني على العمل، وأقولهم أنا كويس الحمد لله وصحتي زي البمب.. وأشكركم على مشاعركم الجميلة.. وكل سنة وأنتم طيبين.

شائعة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

سبق، انتشرت شائعة حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وعلى الفور حرص نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة، على نفي تلك الشائعة المغرضة، وكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ والده، بعد انتشار شائعات وفاته، حيث قال إن جميع الأنباء المنتشرة عن وفاة والده مع هي إلا شائعات وأن حالة والده الصحية مستقرة إلى حد ما، ويمكن أن تكون انتشرت هذه الشائعات بسبب عدم خروج والده من المنزل، وإجراء زياراته القليلة للطبيب.

آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة، هو مسلسل "ستات بيت المعاديWhy Women Kill"، وبطولة كندة علوش، أحمد وفيق، إنجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، شريف حافظ، ميرهان حسين وإنجي كيوان ومن إخراج محمد سلامة، وايضا مسلسل "موضوع عائلى" بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، وغيرهم من النجوم، فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف،وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أثناء دعمه لـ حفيدته أميرة، المشاركة في عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، في دار الأوبرا، وذلك في الخامس من نوفمبر 2023، وظهر عبد الرحمن أبو زهرة، جالسًا على كرسي متحرك، وسط عدد من محبيه وجمهوره في دار الأوبرا المصرية.

أهم أعماله الفنية

حصد عبد الرحمن أبو زهرة فى عالم السينما والدراما العديد من الاعمال وشارك في: "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "مطاوع وبهية"، "اللعنة"، "ترويض الرجل"، "الحقيقة اسمها سالم"، "النوم في العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، و"ديل السمكة"، و"إنت عمري"، و"الجزيرة"، و"أحلام وسلمان"، "تيتة رهيبة"، الهروب"، "لحظة اختيار"، "حكاية الدكتور مسعود"، "المشربية"، "قلب بلا دموع"، "محمد رسول الله"، "رسول الإنسانية"، "صعاليك ولكن شعراء"، "الوسية"، "السقوط في بئر سبع"، "الزيني بركات"، "الحاوى"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "مغامرات القرن القادم"، "نحن لا نزرع الشوك"، "جمهورية زفتى"، "السيرة الهلالية "، و"لما التعلب فات"