حاتم صلاح يكشف تفاصيل شخصيته في "عصابة الماكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان حاتم صلاح عن تفاصيل شخصية في فيلمه الجديد "عصابة الماكس"، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ويجسد حاتم صلاح خلال أحداث الفيلم، رجل يدعي البارون ويستعين به أحمد فهمي "المكسيكي" لمساعدته في أعمال السرقة والنصب.





وقال صلاح في تصريحات صحفية ان شخصية البارون ستكون بعيدة كل البعد عن أي عمل سابق قدمته، وهذه هي معاييري في اختيار أعمالي، وهي ألا أكرر من نفسي في أي عمل"، لافتًا إلى أن الكواليس كانت مختلفة وهذا ليس كلام "كليشيهات"، لكن أوس أوس بروحه النقية والمرحة كان يجعل اللوكيشن جميعه مميز والجميع سعيد.

وعن تعاونه مع أبطال فيلم عصابة المكس، قال: "سعيد جدًا بهذه التجربة المختلفة والتي يشارك فيها نخبة كبيرة من النجوم وانا سعيد وفخور بوجودي وسطهم، والفيلم تجربة مختلفة في مشواري الفني".

أبطال وصناع فيلم "عصابة المكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة فيلم "عصابة المكس"

تدور أحداث فيلم “عصابة المكس” في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.