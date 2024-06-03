نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. صناع فيلم "قصر الباشا" في أول يوم تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع فيلم "قصر الباشا"، ببدء التصوير، أعرب طاقم عمل الفيلم عن سعادتهم ببدأ تصوير فيلم "قصر الباشا"، متوقعين نجاحا كبيرا للعمل وقت عرضه.

صناع فيلم "قصر الباشا" في أول يوم تصوير

حضر الاحتفال أبطال فيلم "قصر الباشا": أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومايان السيد وصدقي صخر، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، والفنانة السعودية سمية رضا، والفنان السعودي محمد القس، تاليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

تفاصيل فيلم "قصر الباشا"

انطلاق تصوير أول مشاهد فيلم "قصر الباشا"،وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وتواجد فى اليوم الأول من التصوير معظم الفنانين المشاركين فى البطولة، فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

التعاون بين أحمد حاتم وحسين فهمى

ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجددًا في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عامًا من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال احمد حاتم

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم" المنبر"، يجسد دور باحث أكاديمى، والفليم تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

آخر أعمال أحمد حاتم

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم فيلم حسن المصرى، وتدور أحداثه حول كشف مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.



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