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"مصطفي بسيط " ينتهي من تصوير دوره في الماكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصطفي بسيط " ينتهي من تصوير دوره في الماكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان مصطفى بسيط من تصوير دوره بفيلم " عصابه الماكس " والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" زعيم العصابه "احمد فهمي " ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي

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فيلم "عصابة المكس" 

ويعد فيلم "عصابة المكس" هو التعاون الثاني مع الفنان احمد فهمي بالسينيما بعد فيلم "مستر اكس " الذي تم عرضه بالموسم السابق.

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أبطال فيلم عصابة الماكس 

 

فيلم "عصابة الماكس " بطولة أحمد فهمى لبلبة، روبي  أوس أوس مصطفى بسيط  حاتم صلاح  محمد لطفى وأحمد فهيم،  وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

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مصطفي بسيط في "مالك صلاح" 

 

كما يشارك بسيط ايضا بفيلم سيتم عرضه بدول الخليج فقط بإسم " مَالك صلاح " بطولة الممثل اليمني ابراهيم المريسي واخراج عبادي

 

أبرز أعمال مصطفي بسيط

 

شارك مصطفي بسيط بالعديد من الاعمال الفنيه خلال مسيرته مثل عفاريت عدلي علام للزعيم عادل امام، الكبير أو ي مع النجم احمد مكي، فيلم مستر اكس مع النجم احمد فهمي، لمعي القط مع النجم محمد امام، ابو عمر المصري مع النجم احمد عز، هروب اضطراري مع النجم احمد السقا

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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