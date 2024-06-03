نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره مؤشر جوجل.. تصريحات أبطال مسلسل 'مفترق طرق' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل مفترق طرق طرق أحدث أعمال منصة شاهد الرقمية مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض 3 حلقات من أحداث المسلسل.

تصريحات أبطال المسلسل عنه

وقالت الفنانة هند صبري، أثناء مقابلتها ببرنامج et بالعربي: إنها شاهدت مسلسل (The Good Wife) قبل مشاركتها في نسخته العربية وأنه من مسلسلاتها المفضلة وتعجبت من عدم تحويله إلى نسخة عربية لأنها تراه مناسبكا للعرض في كل دول العالم بسبب تشابه قصصه مع قصص المجتمع العربي.

وأوضحت أنها تجسد شخصية المحامية وبطلة العمل عادت إلى مجال المحاماة بعد سنوات من الانقطاع، فكانت تشعر بأنها بإمكانها تقديم مثل هذا الدور.

كما قال الفنان ماجد المصري، إنه لم ير النسخة الأصلية من العمل، لأنه يفضل أن يعمل على السيناريو الذي عرض عليه، مشيرا إلى أن المجتمع العربي يختلف عن الأجنبي في أشكال القوانين والعلاقات الزوجية وعلاقة الأب والأم بالأبناء.

وقال الفنان إياد نصار إنه كان يريد مشاهدة النسخة الأصلية قبل أن يعرض عليه النسخة العربية، مشيرا إلى أنه قرر عدم مشاهدته فور عرض السيناريو عليه.

وأوضحت الفنانة جومانا مراد أنها لم تشاهد النسخة الأجنبية من العمل، مشيرة إلى أنها أرادت تقديم النسخة العربية بطريقة مختلف.

وأكد الفنان على الطيب أنه شاهد الحلقة الأولى من مسلسل The Good Wife، مشيرًا إلى أنه كان يريد أن يعرف أحداث العمل فقط، ولكنه قرر بعدها عدم استكمال العمل حتى يستطيع أن يقدم دورً مختلفًا عن الشخصية الأصلية.

أحداث مسلسل مفترق طرق

تدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول سيدة تدعى أميرة، التي تفاجأ بعد مُضى 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرض لها زوجها، ما يهدد منصبه العام، ويهز أركان حياتها الزوجية والعائلية.

أبطال مسلسل مفترق طرق

مفترق طرق النسخة العربية، تأتي كرؤية درامية للسيناريست شريف بدر الدين، ووائل حمدى، ويخرجها محمد يحيى، تحت إشراف المخرج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته هند صبرى، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصرى، هدى المفتى، على الطيب، ونهى عابدين.