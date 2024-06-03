نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يتربع على المركز الأول بفيلم "السرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفظ فيلم “السرب” لـ النجمان أحمد السقا وآسر ياسين، على تصدر المركز الأول في شباك التذاكر خلال أربعة أسابيع من عرضه في دور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم “السرب”

وحقق فيلم “السرب” مساء أمس الأحد إيرادات بلغت قيمتها 428 ألف و833 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوع الرابع من عرضه إلى 40 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم “السرب”





تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين، أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.