نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تثير الجدل بمنشور غامض عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها عبر خاصية الإستوري على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة.





وحملت الصورة رسالة غامضة، مما جعلها تتصدر التريند، حيث كتبت فيها، "سيزداد الحلال صعوبة، ويزداد الحرام صعوبة، ليميز الله الخبيث من الطيب".

آخر أعمال غادة عبدالرازق

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، هو مسلسل "صيد العقارب"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وشاركها في بطولة العمل كلًا من رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، سيمون، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

أحدث أعمال غادة عبدالرازق

ويعرض للفنانة عادة عبدالرازق، فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم "تاني تاني"، في دور العرض،الأربعاء المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، وهو من إخراج شريف إسماعيل وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

أحداث فيلم "تاني تاني"

تدور أحداث فيلم "تاني تاني" في إطار كوميدي، حول شخصية "زيكو" أحمد آدم و"بيبو" بيومي فؤاد، واللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة "هدى "غادة عبد الرازق، وتشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات.

تفاصيل سرقة غادة عبدالرازق

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي شرطة المعادي، بلاغًا من قبل الفنانة غادة عبدالرازق، يُفيد تعرضها لسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة القسم، وبعد والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة اتضح أن خادمتيها هما من قاموا بسرقتها وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعلى الفور تم القبض عليهما.