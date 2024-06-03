حسين الجسمي يحتفل ويبهج الجماهير بثنائية نادي الوصل الإماراتي "الدوري والكأس"

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أحمد جودة - القاهرة - ، أبهج الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" بمشاركته في إحتفالية نادي الوصل لكرة القدم في استاد زعبيل في دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وملأ الجماهير أرجاء مدرجات استاد زعبيل الرياضي في دبي، بمناسبة فوز النادي بثنائية الكأس والدوري في موسم 2023-2024، وقدم رائعتين جديدتين سجلهما خصيصًا لهذه المناسبة الكبيرة التي حقق فيها نادي الوصل لكرة القدم كأس رئيس الدولة وبطولة دوري أدنوك للمحترفين.



وأعرب الجسمي عن سعادته وفخره دائمًا بالمشاركات الوطنية المختلفة، قائلًا: "أتشرف دائمًا بالحضور والمشاركة في أي محفل إماراتي، واليوم الوصل يمثل الإمارات، وأبارك لهم هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف: "أنا حاضر دائمًا للإحتفال والمشاركة لأي فريق يمثل الدولة لأن هذه الإنجازات هي فرحة للشعب الإماراتي كافة".

وكان الجسمي قد قدم فقرته الغنائية بعد الإنتهاء مباشرة من مراسم تتويج لاعبي نادي الوصل، وأشعل حماس الجمهور في المدرجات تفاعلًا مع أغنية "الوصل وصلنا" من كلمات أحمد المري وألحان عادل فرحان، أتبعها بالأغنية التالية التي حملت عنوان "قد التحدي (وصلاوي)" من كلمات أحمد المري وألحان فايز السعيد.



وكانت لمشاركة حسين الجسمي في هذه الإحتفالية أثرًا كبيرًا على الجماهير الذي لم يتوقف عن ترديد كلمات الأغنيتين خلال غنائه، راسمًا معهم لوحة رياضية احتفالية كبيرة، تبعتها دخول لاعبي الوصل والكادر الإداري للنادي إلى المسرح ومعهم درع بطولة الدوري لإلتقاط الصور التذكارية.