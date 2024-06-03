نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهم ابن شهم.. دويتو يجمع خالد تاج الدين ومدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطرح غدًا المطرب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع الفنان مدحت صالح، والتي تحمل اسم «شهم ابن شهم»، وهي أغنية من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

وكتب تاج الدين عبر صفحته على فيسبوك: «شرف كبير ليا أن صورتي تتحط في تراك واحد مع المطرب الكبير مدحت_صالح واني اقنعه بمغامرة الراب معايا ويوافق لإنه فنان متجدد ومغامر وبيدور دايما على الجديد.. استنونا بكره ان شاء الله تراك “شهم ابن شهم”.

وتعد شهم ابن شهم هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغان، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل».



كلمات أغنية خالد تاج الدين

وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب وأحمد باتشان والنجم محمد حماقي وحسين الجسمي.



وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».

أعمال خالد تاج الدين المقبلة

جدير بالذكر إنه شارك خالد تاج الدين صورة له مع الهضبة عمرو دياب، من كواليس التحضير لأغنية جديدة، ومازح الهضبة قائلًا: "أنا وعمرو دياب واحنا عاملين مش واخدين بالنا إن الأغنية اللي بتتسجل هتتشال من الألبوم في الآخر".



كما بدأ خالد تاج الدين بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك" وغيرها، وقدّم لـ محمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.