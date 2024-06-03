أولى أغانيها.. جنا عمرو دياب تطرح أغنية "escape plan"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، لطرح أولى أغنياتها الرسمية بعنوان "escape plan" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





ونشرت جنا دياب مقطع فيديو تشويقيًا من كليب أغنيتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت قائلة: "أغنيتي المنفردة الأولى escape plan متاحة في كل مكان يوم 7 يونيو، إذا كنت تريد أن تكون أول من يستمع إلى ذلك الحين انتظروني".





أحدث حفلات عمرو دياب

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا في بيروت يوم 15 يونيو المقبل، ايضا يحيي حفلا غنائيا يوم 18 يونيو في دبي، وأحيا حفلا غنائيا في البحرين بعد غياب 16 عاما عن جمهوره هناك، أقيم الحفل على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كبير بعدما نفدت كل تذاكر الحفل فور طرحها.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو ألبومه الجديد «مكانك»، وعدده 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات، واخر أغنية “معنويات مرتفعة ”.

كلمات اغنية معنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

عيشة زمان زمان

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي

ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

المعنويات مرتفعة

عيشة زمان دي ما هيش نافعة

كلامي ويا اللي يكلمني

وسعادتي ويا اللي يطمني

أنا كنت صابر وملصمني

ناقصني كام زقة ودفعة

البال خلاص رايق ومكبر

واللي يضايقني بسيبه ولا أعبر

أنا فوق دا كله ومزاجي أكبر

من حظي هاخد كام دفعة

مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

دا مافيش خلاص حد له حاجة عندي

مافيش من العين دي ومن العين دي

ما يعرفوش قلبتي أنا وعندي

أنا فقت أنا أنا فقت أنا

أنا فقت وهرد الصفعة