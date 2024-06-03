مشاركة فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" لسلمى أبو ضيف في مهرجان بالم سبرينج الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان بالم سبرينج الدولي للأفلام القصيرة عن مشاركة فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، في مسابقته الرسمية التي تقام ضمن دورته الـ 30. من المقرر أن تنطلق الدورة في الفترة من 18 إلى 24 يونيو المقبل.





تصريحات مخرج الفيلم

أعرب مخرج الفيلم، كريم شعبان، عن سعادته بمشاركة فيلمه في مهرجان بالم سبرينج. أشار إلى أهمية المهرجان كفرصة مميزة لصانعي الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم. وأكد أن هذا المهرجان سيتيح له إمكانية المشاركة في مناقشات ثرية، يتم خلالها تبادل العديد من الخبرات مع صناع آخرين، والتعرف على المزيد من المدارس السينمائية.





تفاصيل الفيلم

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول منتجة فنية رقيقة تدعى "لبنى"، تواجه خسارة مهنية ضخمة عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري.





أبطال الفيلم وفريق العمل

الفيلم من بطولة سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، وعماد الطيب. السيناريو والحوار من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان. عمل على الفيلم أيضًا مهندس الديكور مارك وجيه، المونتاج أحمد يسري، مدير التصوير بيشوي روزفلت، والموسيقى التصويرية من تأليف ماكسيمليوس.







أعمال سلمى أبو ضيف الأخيرة





فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

شاركت سلمى أبو ضيف مؤخرًا في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان. يمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.





مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

قدمت سلمى أبو ضيف في رمضان 2024 مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا. تدور أحداث المسلسل حول قصة حقيقية لفتاة تدعى شيماء، تنحدر من عائلة بسيطة ومهووسة بموقع تيك توك. تتعرض شيماء للعديد من الأمور المشوقة وتناقش فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا.





ينتمي المسلسل إلى فئة المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 16 حلقة. يعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، ويشارك في بطولته النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين. العمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.