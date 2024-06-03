مفاجأة هند صبري بمسلسل "مفترق طرق" الحلقة الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم - اكتشفت أميرة (هند صبري) في نهاية الحلقة 3 من مسلسل "مفترق طرق" أن زوجها عمر (ماجد المصري) كان قد استلم أرض كهدية وكتب العقد باسمها، مما شكل مفاجأة كبيرة لها. أخبرها عمر أن تتخلص من هذا العقد بأن تدخل إلى غرفة المكتب وأرشدها إلى مكان الخزينة.





قضية جديدة

تدخل أميرة في الحلقة 3 قضية جديدة بطلتها راقصة كانت قد طلبتها بالاسم. بدأت رودي (فرح يوسف) في إقناع أميرة بقبول قضيتها من منطلق أنها امرأة مثلها. تحاول أميرة، بمساعدة يحيى، البحث عن خيوط لحل القضية، بينما يعاني أبناء أميرة وعمر في المدرسة الجديدة.



تفاصيل مسلسل "مفترق طرق" الحلقة 2





بحث عن دليل البراءة

في الحلقة 2، تحاول أميرة (هند صبري) بكل ما تمتلك من قوة البحث عن دليل لبراءة فادية. تساعدها ولاء حنفي، وتستجوب أميرة زوجة المجني عليه الثانية، لكنها لا تصل إلى نتيجة في ظل تعنت النيابة معها.





تدخل دارين

تعلم دارين بما تفعله أميرة وتطلب منها أن تذهب إلى الجلسة المقبلة من القضية وتطلب التأجيل وتمنح زميلها رامز القضية. تشعر أميرة بالضغط الشديد، خاصة في ظل تحكمات حماتها، وتنهار من الضغط.





دعم والدة الزوج

تحاول والدة زوجها التخفيف عنها والاعتذار لها عن أي مضايقات قد تسببت فيها دون قصد ودعمتها. تنجح أميرة في إيجاد دليل لصالح موكلتها في فيديوهات كاميرا المراقبة التي تثبت كسل فرد الأمن الذي يعمل بالمصنع، وأنه يزيف فيديوهات المراقبة ليظهر أنه يعمل بجد في حين أنه لا يؤدي عمله على أكمل وجه. بذلك أبطلت حجة النيابة في تكذيب موكلتها واكتسبت ثقة دارين التي طلبت منها الاستمرار في القضية.





كشف كذب الزوجة الثانية

اكتشفت أميرة كذب الزوجة الثانية للمجني عليه بشأن وجود عمل خاص له إلى جانب كونه موظفًا. تم الكشف أن القتيل كان شريكًا في محل للحيوانات مع شقيق زوجته الثانية وأن هناك أزمة شيكات بينهما. بمواجهة الزوجة الثانية بالدلائل، تبين أن شقيقها لديه حساب في البنك الذي وجد علامته على طرف الشيك الموجود في مسرح الجريمة، مما أدى إلى إخلاء سبيل فادية.





سعادة وإحباط

تشعر أميرة بالسعادة بعد إخلاء سبيل موكلتها، وأيضًا بسبب تغير معاملة والدة عمر لها. لكنها تشعر بالإحباط عندما تواصل معها عمر ليخبرها أن فريق الدفاع عنه وصل لخطة تمكنه من البراءة في الاستئناف.