في ذكرى ميلاد عبدالعزيز مخيون.. تعرف على أبرز الشخصيات التي قدمها

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ٣ يونيو ميلاد فنان عظيم ما دام أمتعنا بالشخصيات التي قدمها بالسينما والدراما ولازال يمتعنا بفنه، دوت الخليج الفني يحتفل بذكرى ميلاد عبدالعزيز مخيون ويقدم لكم في هذا التقرير أبرز ما قدم عبدالعزيز مخيون للفن.





شخصية طه السماحي في مسلسل "ليالي الحلمية"

قدم الفنان عبد العزيز مخيون شخصية طه السماحي في المسلسل الأشهر "ليالي الحلمية" عام 1987. تُعد هذه الشخصية من أبرز الشخصيات التي جسدها مخيون في مسيرته. طه السماحي هو شقيق المعلم زينهم الذي استشهد في كفاحه ضد الإنجليز، وتزوج من نجاة عبد الفتاح سلطان وله منها تاجي السماحي.





فيلم "بئر الخيانة" وشخصية أبو داود

في فيلم "بئر الخيانة" قدم عبد العزيز مخيون شخصية الضابط الإسرائيلي أبو داوود. الفيلم مستوحى من ملفات المخابرات المصرية، وهو من إنتاج عام 1987 وبطولة الفنان نور الشريف ومن إخراج علي عبد الخالق.





فيلم "الهروب" وشخصية سالم زيدان

يعتبر دور سالم زيدان في فيلم "الهروب" من أبرز أدواره في مشواره الفني. شارك مع الراحل أحمد زكي في هذا الفيلم وكونا "دويتو" ناجحًا جمعتهما كيمياء فنية. كان الدور في البداية مخصصًا لزميل آخر، ولكن أُسند إلى عبد العزيز مخيون لاحقًا.





تصريحات حول دور سالم زيدان

تحدث مخيون في تصريحات إعلامية عن دوره في فيلم "الهروب"، وأشار إلى أنه عندما قرأ السيناريو اندمج بصورة كبيرة حتى انتهى من قراءته في جلسة واحدة. هذا يدل على جودة العمل وسهولة القراءة بفضل السيناريو المميز.





تكريم لمسيرة طويلة

يُعتبر عبد العزيز مخيون أحد أعمدة الفن المصري، ولا يزال يواصل إبداعاته وأدواره المميزة التي تركت بصمة لا تُنسى في قلوب المشاهدين.