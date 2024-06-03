نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره مؤشر جوجل.. أبرز أحداث حلقات مسلسل مفترق طرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل مفترق طرق أحدث أعمال منصة شاهد الرقمية الأصلية، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد عرض 3 حلقات من أحداث المسلسل عبر المنصة وحققت نجاحًا كبيرًا.

أحداث حلقات مسلسل مفترق طرق

الحلقة الأولى

بدأت الحلقة الأولى بتوضيح تفصيلي لشخصيات العمل، حيث تجسد هند دور أميرة الألفي، وهي زوجة مغلوب على أمرها بسبب حبس زوجها في قضية غير أخلاقية، فانقلبت حياتها رأسا على عقب.

فذهبت أميرة "هند صبري" لمنزل جدة أولادها، ليمكثوا به بعد الحجز على جميع أملاك زوجها، فأصبحت حياتها وأولادها مهددة، ونقلتهم من مدرستهم الخاصة إلى مدرسة تجريبية، وأوضح خط شخصية أميرة مدى الصعوبات التي تواجهها الزوجة غير العاملة، عندما يتعثر زوجها أو يتم الانفصال بينهما.

وأثناء محاولات أميرة في البحث عن عمل جديد، تواصلت مع أحد معارفها السابقين -إياد نصار-، والذي يساعدها ويقترح عليها العمل معه بمكتب المحاماة، حيث كانت تعمل في هذه المهنة سابقًا، وبالفعل تتجه للمرافعة في أولى قضاياها.

الحلقة الثانية

وشهدت أحداث المسلسل الحلقة الثانية العديد من المشاهد الصادمة والتطورات، حيث تنجح أميرة وهي الفنانة هند صبري في إثبات براءة موكلتها في أول قضية تتولاها.

وبمساعدة ولاء حنفي "هدى المفتي"، تنجح أميرة في إثبات أن زوج موكلتها دخل في خلاف مع شقيق زوجته الثانية وليس زوجته الأولى من قامت بقتله.

وكانت قد دخلت أميرة في حالة انهيار شديدة، بعدما تقوم حماتها بالضغط عليها هي الأخرى ولكن تأتي وتعتذر منها وتدعمها فيتجدد نشاط أميرة.

وتنتهي أحداث الحلقة بنجاح أميرة في حل القضية وإخراج فادية من السجن، وكسب ثقة دارين وهي الفنانة جومانا مراد وفخر حماتها وهي الفنانة ليلى عز العرب حيث بدأت علاقتهما تتحسن.

الحلقة الثالثة

وحملت الحلقة الثالثة العديد من الأحداث، ومنها تولي أميرة “هند صبري” قضية جديدة داخل المكتب؛ حيث كلفت بقضية اغتصاب راقصة “فرح يوسف" علي يد أحد رجال الأعمال، وقد قام زميلها “ إياد نصار ” بالاشتراك معها في القضية.

أما عمر زوج أميرة “ماجد المصري” فقد طلب حضورها لزيارته في السجن، لتفاجىء بإنه يطلب منها التخلص من احدي العقود الموجودة في فيلاته، واكتشفت ان العقد مسجل باسمها.