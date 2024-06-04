أفلام عيد الأضحى 2024.. نوران ماجد نصابة في "ولاد رزق3 - القاضية"

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة نوران ماجد، في دور مميز ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل بالسينمات المصرية والسعودية ودول الخليج.

البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق 3

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3"، خلال الساعات الماضية، البوستر الرسمي للفيلم استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وتحديدًا 13 يونيو المقبل، للمنافسة به في شباك التذاكر.

تفاصيل البوستر الرسمي

وظهر على البوستر أبطال الفيلم وهما أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وغلب عليه طابع التشويق والإثارة، ويوضح حجم المغامرات التي يخوضها ولاد رزق خلال أحداث العمل.

دور نوران ماجد في فيلم ولاد رزق 3

وتجسد نوران ماجد في "ولاد رزق 3 - القاضية" دور "نصابة" تشارك عصابة "ولاد رزق" في عملية سرقة كبرى تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وتُعد هذه المشاركة نقلة نوعية في مسيرة نوران، حيث تُظهر جانبًا جديدًا لم تقدمه من قبل على الشاشة، خاصةً وأنّ دورها يتطلب مهارات خاصة في التنكر والخداع.

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى. وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

الجزء الأول والثاني من فيلم ولاد رزق

يذكر أن حقق الجزءان الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا، وتم عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق إيرادات تخطت الـ23 مليون جنيه، وتم عرض الجزء الثاني عام 2019 وتخطت إيراداته الـ 100 مليون.

آخر أعمال نوران ماجد

يُذكر أنّ نوران ماجد تألقت في الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها: "الاختيار 3: القرار" و"مكتوب عليا" و"دوبامين"، والتي أكسبتها شعبية كبيرة وأثبتت قدرتها على تجسيد مختلف الأدوار ببراعة.