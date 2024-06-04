«إن شالله الدنيا تتهد» يشارك في مهرجان بالم سبرينج الدولي للأفلام القصيرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مهرجان بالم سبرينج الدولي للأفلام القصيرة، عن مشاركة فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" بتوقيع المخرج كريم شعبان، في مسابقته الرسمية التي تقام ضمن دورته الـ30، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 18 إلى 24 يونيو المقبل.



وعبر المخرج كريم شعبان، عن مدى سعادته بمشاركة فيلمه في مهرجان بالم سبرينج، رالذي يعتبر فرصة مميزة لصانعي الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم، وان المهرجان سيتيح له إمكانية المشاركة في مناقشات ثرية يتم خلالها تبادل العديد من الخبرات مع صناع آخرين، والتعرف على المزيد من المدارس السينمائية.

تفاصيل فيلم «إن شالله الدنيا تتهد»



وفيلم «إن شالله الدنيا تتهد»، مستوحى من قصة حقيقية حدثت له بالفعل في أواخر عام 2021، ومدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول منتجة فنية رقيقة تدعى «لبنى» تواجه خسارة مهنية ضخمة، عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري.

فيلم «إن شالله الدنيا تتهد» بطولة سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، عماد الطيب، وهو سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، مهندس الديكور مارك وجيه، مونتاج أحمد يسري، مدير التصوير بيشوي روزفلت، موسيقى تصويرية ماكسيمليوس.

من ناحية أخرى، سبق وأن أقيم العرض العالمي الأول للفيلم القصير «إن شالله الدنيا تتهد» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كليفلاند السينمائي الدولي، في نسخته الـ 48، التي أقيمت في مدينة أوهايو الأمريكية.