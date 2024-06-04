نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمته الأخيرة.. عصام صاصا يروح لحفله المقبل في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا لإحياء حفل غنائي جديد في دور الإمارات والذي من المقرر إقامته يوم السبت المقبل 8 يونيو الجاري.

وقام عصام صاصا بنشر مقطع فيديو يروج من خلاله للحفل عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: يوم السبت اللي جاي في the show.

عصام صاصا يستأنف نشاطه الفني

يشار إلى إنه كان أعلن عصام صاصا استئناف نشاطه الفني، بعد أزمة الحادث الذي تسبب فيه بدهس شخص على الطريق الدائري ما أدى لوفاته في الحال.

وكتب عصام صاصا منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا وأنا عامل إزاى وفيا إيه.. أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل، ومعنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة، ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالي ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري.



وتابع عصام صاصا: أنا مطلعتش أتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير، ومحدش شافني حتى بفيديو قولت أي كلمة خالص، لكن أنا عندي شغلي وعندي عقود التزامات لما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية أنا مش قدها وشرط جزائي، أنا هنزل شغلي وهشتغل لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وعندي أخويا وعندي مراتي وابني وفرقه فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي، أنا شاب لسة ببدأ حياتي ولسة بقول يا رب.

وأضاف عصام صاصا: مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي إنتو متعرفوش عنها حاجة مين اللي هيدفعها أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير إنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوه مش صح، الفلوس والقصور والعربيات كل ده مش صح، وحال الناس اللي شغالين معايا كل دول حالهم واقف بسببي، أنا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانيه خالص، أنا عارف ومتأكد إن ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني أي حاجة وحشة ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالي وأنا راضي بكل حاجة ومش هقول غير الحمدلله على كل شيء والحمدلله واللي ربنا كاتبهولي هشوفه.. سواء خير أو شر محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها بجد أنا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد.. ربنا كبير.. وحشتوني أوي يا أحلي جمهور في الدنيا.