نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " آليات قياس الأداء المؤسسي".. لقاء تدريبي لمسئولي التخطيط بهيئة قصور الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لقاء تدريبيا لمسئولي التخطيط وفريق برنامج العمل الحكومي من العاملين بإقليمي القناة وسيناء، وجنوب الصعيد الثقافي، لرفع الكفاءة الوظيفية والمهنية لديهم، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

آليات قياس الأداء داخل المؤسسة الثقافية

استهلت فعاليات اللقاء المنعقد "أونلاين" من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، بحديث د. منال علام رئيس الإدارة المركزية حول آليات قياس الأداء داخل المؤسسة الثقافية، ودورها في رصد ومتابعة وتقييم أداء العاملين.

وأشارت "علام" خلال اللقاء إلى ضرورة تطوير آليات العمل الثقافي والارتقاء بالأنشطة وتطوير الموارد البشرية من أجل تحسين أداء المؤسسات وفقا لخطة التنمية المستدامة، بجانب إعداد تقاریر دوریة لقياس مدى تحقق الأھداف.

أهم المشكلات والصعوبات داخل بيئة العمل

واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع المشاركين، للوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التي تواجههم داخل بيئة العمل، من أجل طرح حلول مناسبة ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، وبالتالي رفع كفاءة برنامج العمل الحكومي وما يشمله من خطط تنموية.