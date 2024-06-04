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خاص... المخرج العالمي راكيش أوبدهياي لـ "دوت الخليج الفني" أعتقد أن السينما الهندية تدور حول الترفيه أكثر.. وقريبًا أصور في مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... المخرج العالمي راكيش أوبدهياي لـ "دوت الخليج الفني" أعتقد أن السينما الهندية تدور حول الترفيه أكثر.. وقريبًا أصور في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تمكن المخرج الهندي العالمي راكيش أوبدهياي أن يخطف الأنظار بأحدث أعماله الهندية على مستوى العالم، وقد تعاون راكيش مع العديد من نجوم بوليود، واستطاع أن يحفر اسمه بين أبرز الموجودين على الساحة العالمية، ويستعد راكيش تصوير أحد أعماله الفنية في مصر. 
 

وحاور دوت الخليج الفني المخرج الهندي العالمي راكيش أوبدهياي في مقابلة حصرية ليكشف لنا عن رأيه بالسينما الهندية، وعن أعماله الفترة المقبلة وغيرها من الأمور.

نص المقابلة 

 

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ما هي أكبر التحديات التي تواجهك أثناء إخراج وإنتاج أفلامك؟ كيف تمكنت من التغلب عليها؟

في كل مجال هناك تحدياتبصراحة، يدا على قلبي، إنها فقط بركات والديّ والله يتغلب عليها.
 

كيف تنعكس ثقافتك وخلفيتك الهندية في الأفلام التي تصنعها؟ كيف تحاول تسليط الضوء على هذه الجوانب الثقافية بطريقة جذابة للجمهور الدولي؟

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الهند دول متعددة اللغات ولكن الثقافة هي نفسها تقريبًا أحاول تسليط الضوء على مشاعر الحب والموسيقى الشعبية في الهند. 
 

كيف تنظرون إلى ظاهرة "بوليوود" وهيمنتها على الثقافة الهندية؟ هل تعتقد أن التركيز على السينما التجارية يؤثر سلبًا على تنوع الأفلام الهندية؟

أعتقد أن السينما الهندية تدور حول الترفيه أكثر، والترفيه هو لغة يفهمها الجميع على مستوى العالم. 
 

ما هي أكثر صفة تحبها في نفسك؟ 
 

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أكثر ما يعجبني في نفسي هو أن والدي يحبانني كثيرًا وأعتقد أن أكبر إنجاز لي هو أن أجعلهما سعيدين
 

ما هي الدولة التي ترغب في زيارتها أكثر؟

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المخرج الهندي العالمي راكيش أوبدهياي يكشف عن زيارته إلى مصر 

أحب أن أزور مصر قريبًا للتصوير.
أكثر أحب زيارة لندن في المملكة المتحدة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، فانكوفر في كندا 
أسافر كثيرًا الولايات المتحدة الأمريكية  المملكة المتحدة  كندا الإمارات العربية المتحدة. 

 

وما هي أعمالك الجديدة التي ترغب في الإعلان عنها؟

أعمال فندقية في الولايات المتحدة الأمريكية  يقيم شريكي في باتون روج لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية  راج باتل م توسيع أعمال الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية 

 

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المخرج الهندي العالمي راكيش أوبدهياي في مقابلة حصرية للفجر الفني 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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