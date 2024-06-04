نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر.. ياسمين صبري بإطلالة تبرز جمالها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين وهي ترتدي فستان قصير باللون الأحمر، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا يبرز ملامح وجهها.



اخر اعمال ياسمين صبري السينمائية



وكان آخر اعمال ياسمين صبري هو فيلم " أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، وايضا فيلم" ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي حول شاب يحب فتاة ويكتشف عند زواجه منها بأنها ابن زعيم عصابة، وتتوالى الأحداث والمواقف الكوميدية بينه وبين والدها.

ياسمين صبري وأعمالها في رمضان 2024



والجدير بالذكر ان ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل "رحيل" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة، وظهرت بشخصية فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

قصة مسلسل رحيل



وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

أبطال مسلسل رحيل



والعمل بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.