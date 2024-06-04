نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عفيفي يبدًا تصوير مسلسل "كنبة حبشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد حاليا النجم كريم عفيفي لتصوير مسلسل جديد بعنوان “كنبة حبشي” والذي يعتبر أولي بطولاته في الدراما التلفزيونية.

المسلسل من تأليف نور مهران وإخراج محمد مصطفي بكري وبيشاركه البطولة محمد ثروت وملك قورة، ابرام سمير، وتونى ماهر وياسر الطوبجي، وايمان السيد وبتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي".

ومن ناحية اخري، ينتظر كريم عفيفي خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أصل الحكاية، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين ويضم العمل العديد من النجوم منهم شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، علاء مرسي، وكان من المفترض أن يشارك كريم عفيفي في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل للأذكياء فقط، بمشاركة حمدي المرغني ورنا رئيس وريم سامي، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار كوميدي اجتماعي، ويجسد شخصية طالب جامعي يقع في حب “رنا رئيس”، ويبحث عن علاج لمرض نادر، خلال إطار كوميدي.