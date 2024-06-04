نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مسلسل "لعبة حب" الحلقة 39 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





دارت أحداث الحلقة 39 من مسلسل "لعبة حب" حول طلب سما من رامي أن يعيدها إلى عملها كمساعدة لمالك حتى تكون لديها فرصة للتحدث معه. رامي يقبل طلبها ويفعل ذلك، مما يفاجئ مالك ويدخله في مشادة مع رامي، لكن الأخير يحاول تهدئته.





تقبل مالك للوضع الجديد

يتقبل مالك الوضع الجديد بناءً على نصيحة رامي بأن يكون محترفًا، حيث لا يمكنهم طرد سما لأن علاقتها به لم تسير في مسار يرضيه. تحاول سما بكل جهدها إرضاء مالك والبحث عن فرصة للتحدث معه وإخباره بالحقيقة كاملة، لكنه يرفض ويغلق كل الأبواب.





مواجهات وأصرار

يثور مالك غاضبًا أمام الجميع ويرفض التحدث مع سما أمام كل العاملين بالشركة. مع ذلك، تصر سما على التحدث معه، حتى أنه يطردها فتتوجه إلى لين التي تقنعها بضرورة الإصرار على فتح باب للتقرب منه. تحاول سما مرات عديدة ويشعر مالك بالحنين إلى لحظات الحب معها وهي بجواره في أحد الاجتماعات.





تطورات سيرين وعبدو

في هذه الأثناء، تتقرب سيرين من عبدو وتقضي معه ليلة، وتقرر الحصول على إجازة لقضاء يوم معه. يقرر عبدو أن يذهب بها إلى مكان قد تحبه حيث تقود فيه السيارة بأقصى سرعة وتشعر بالسعادة. أثناء ذلك، تتلقى سيرين اتصالًا من منافس مالك ويطلب منها أن تكون حليفته وجاسوسته في شركة مالك.