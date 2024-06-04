نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الحافظ يحذر من اختراق حسابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الفنان محمد عبد الحافظ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من اختراق حسابه قائلًا “ الأصدقاء الكرام تنويه هام تم سرقة حساب الفيس بوك الخاص بي منذ أيام من شخص ليس لي أي علاقة به وقمت بإستخدام الحساب وأعلن أنني غير مسئول عن ما تم نشره على العام أو ما تم إرساله نن رسائل على الخاص أثناء فترة سرقته يخالف أسلوبي المعروف للجميع”.

آخر أعمال محمد عبد الحافظ

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير محمد عبد الحافظ مسلسل “ ستهم ” فى السباق الرمضاني ٢٠٢٣ الذى حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ ستهم ”

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.