نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... جورج وسوف يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار سلطان الطرب جورج وسوف جدلًا واسعًا فور تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، دخل على إثرها المستشفى سريعًا لمعرفة الأسباب وراء ذلك.





جاءت الأقاويل أن جورج وسوف تعرض لنزيف الأنف بسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم أدى إلى فقدانه للوعي وضعف عام في الوظائف الحيوية للجسم، ووضع تحت الملاحظة الشيدية في المستشفى بسبب خطورة ارتفاع ضغط الدم المستمر،

مما أدى إلى تصدره تريند محركات بحث جوجل، وسرعان ماتم نفيها بشكل قاطع من قِبل إدارة أعماله.

موعد حفل جورج وسوف

وأكد جورج وسوف من ناحيته على حالته الصحية الجيدة بإعلانه عن حفله الغنائي القادم ضمن فعاليات صيف دبي، وذلك خلال 28يونيو القادم.



آخر أعمال جورج وسوف



والجدير بالذكر آخر أعمال جورج وسوف أغنية “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب،



والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول.. ما يقول.. ماهو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه وغرامه.. ما هو

ده أصله وتمامه.. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها.. واهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".