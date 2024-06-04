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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه  

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه   في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

نشرت أنغامي عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق   
الأغاني التى تصدرت  الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر مايو فى كلا من مصر، السعودية،  العراق،  الجزائر،  المغرب، وتونس.

وتصدرت أغنية اتنين بمقام ملايين ( من مسلسل مسار اجباري )   الاستماعات فى مصر.. حيث جاءت بالمركز الأول وأغنية ( هيجيلى موجوع ) لتامر عاشور بالمركز الثاني وأغنية ( مكانك ) الهضبة عمرو دياب بالمركز الثالث

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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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عمرو دياب وتامر عاشور الأعلى استماعا فى توب شهر مايو على أنغامي فى معظم الدول العربيه
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فى السعودية جاءت أغنية  ( هيجيلى موجوع ) لتامر عاشور   بالمركز الأول للاستماعات 
وفى المركز الثاني تصدرت أغنية ( مكانك   ) للهضبة عمرو دياب 
وجائت أغنية  ( يا قمر )  المركز الثالث من البوم مكانك للهضبة


بالانتقال إلى لبنان، تصدر وائل كافورى   قوائم الاستماع بأغنية (  الوقت هدية  ) فى المركز الأول، وجائت اغنية ( متل الغيمة.. كوفر ) لماريلين نعمان وجاد عبيد فى المركز الثاني 
فيما احتلت أغنية  ( ليش ما بترجع؟ )  لماريلين نعمان وجاد عبيد  المركز الثالث 

إلى العراق حيث   تصدرت رحمة رياض وناصيف زيتون   بأغنية  ( مافى ليل )  المركز الأول فالاستماعات، فيما احتلت أغنية (  مكانك )  للهضبة عمرو دياب المركز الثاني.. وجائت اغنية ( خارطة روحي  ) لمحمود التركي المركز الثالث

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية ايلى ايليا  ( الوادع ) وفى المركز الثاني   أغنية ( Wasitkom )   لسمارا

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية   ( خلى زمان يدور ) Djam، Djalil Palermo&TiMoh المركز الأول للاستماعات

وفى المغرب احتلت أغنية  ( HWASI) لبنج المركز الأول للاستماعات

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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