نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... حليمة بولند تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت اسم الإعلامية حليمة بولند تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول إخلاء سبيلها،بعد تنازل الشاكي عن الدعوى، فيما قامت هي الأخرى بالتنازل عن شكواها ضده.



كما أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، أمس الاثنين، قرارًا بإخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند، بعد تنازل الشاكي عن الدعوى، فيما قامت هي الأخرى بالتنازل عن شكواها ضده، في مفاجأة لاقت تفاعلًا بين متابعي حليمة بولند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت المحكمة اليوم، نظر الاستئناف الذي قدّمته حليمة على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار، عن تهمة التحريض على الفسق والفجور، في الجلسة التي شهدت حضور عدد من الفاشينستات، لدعم حليمة.

القبض على حليمة بولند

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الكويتية القبض على حليمة بولند، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها مطلع مايو الماضي، بعد أيام من اختفائها.



وأحيلت حينها إلى السجن المركزي من أجل تنفيذ الحكم القضائي.

وكان شاب كويتي، قد قدم شكوى ضد الإعلامية، مدعيًا أنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها على الفسق والفجور. في حين تحدثت محاميتها عن فخ وقعت فيه حليمة بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي، بعد أن تعرفت إليه عبر تطبيق واتس آب، قائلة إن المدعي وعد حليمة بالزواج، ليتبادلا إرسال صورهما الخاصة.

