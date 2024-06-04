أفضل فنان عربي وأفضل أغنية "هرمون السعادة"..تامر حسني مرشح لجائزتين فى murexdor

القاهرة - محمد ابراهيم - رُشح نجم الجيل تامر حسني للحصول على جائزتين فى حفل ال murexdor الذي يُقام سنويًا، وجاءت الجوائز التي رُشح إليها تامر حسني هي جائزة أفضل فنان عربي، وجائزة أفضل أغنية لعام 2023 وهي جائزة "هرمون السعادة".

تفاصيل أغنية “هرمون السعادة”

والجدير بالذكر أن أغنية "هرمون السعادة" مر على طرحها قرابة عام وقد طرحت هذه الأغنية داخل فيلم "تاج" وحملت اسم الألبوم، وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها واستطاعت أن تتصدر التريند حتي بعد طرحها بشهور كثيرة.

وبالرغم من مرور نحو 11 شهر على طرحها إلا أنها تستمر في حصد المشاهدات حيث وصلت نسب مشاهداتها نحو 57 مليون عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وأغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

وتقول كلمات أغنية "هرمون السعادة"

مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.