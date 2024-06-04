لهذا السبب... جميلة عوض تتصدر تريند "جوجل"



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة جميلة عوض، والمونتير الكبير أحمد حافظ تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لإحتفالهم بعقد قرانهم أمس الاثنين، وسط أجواء عائلية وبحضور الأصدقاء والمقربين.



من هي جميلة عوض؟

جميلة عوض من عائلة فنية كبيرة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، ولفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني، وبرزت بالعديد من الأعمال الفنية سواء دراما أو سينما أو مسرح.

آخر أعمال جميلة عوض

والجدير بالذكر آخر أعمال جميلة عوض فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

أبرز الأعمال الفنية لـ أحمد حافظ

استطاع المونتير الكبير أحمد حافظ أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، وغيرهم من الأعمال ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديرًا لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين فى الوسط الفني.