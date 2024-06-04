فن ومشاهير

20 يونيو.. أيمن بهجت قمر يعلن موعد عرض فيلم "أهل الكهف"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر عن موعد طرح فيلم "أهل الكهف" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث شارك منشور بوسترات فيلم "أهل الكهف" وعلق عليه قائلًا: "فيلم العيد ١٢ يونيه في جميع دور العرض، أهل الكهف، معالجه سينمائيه: أيمن بهجت قمر، إنتاج: محمد رشيدي، إخراج: عمرو عرفه".

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منشور أيمن بهجت قمر 

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

 

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

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أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

 

وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، 

والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.

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أيمن بهجت قمر يعلن دخوله عالم الإنتاج 

 

 أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر دخوله عالم الإنتاج لفيلم من تأليفه من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "

كتب معلقا:" قريبا هيروشيما أول تجربة إنتاجية ليا من تأليفي وإخراج أحمد نادر جلال.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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