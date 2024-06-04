بكلمات مؤثرة... كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص النجم كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث

شارك كريم محمود عبد العزيز جمهوره بصوره له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"عيد ميلادك في الجنة ونعيمها يا حبيبي باذن الله يا أعظم أخ وأب وصديق".



تعليقات الجمهور على منشور كريم محمود عبد العزيز

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يصبرك على فراقه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، تعيش وتفتكر، الف رحمة ونور عليه، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب،وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز السينمائية

يذكر أن آخر اعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبي الذي شارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز والعديد من الفنانين منهم نور وتارا عماد وغيرهم وتدور احداثه في اطار كوميدي رومانسي والفيلم من اخراج تامر زكريا، وشارك قبلها كريم محمود عبد العزيز في فيلم شلبي.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز الدرامية

والجدير بالذكر آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز مسلسل البيت بيتي 2 الذي عرض مؤخرا مع الفنان مصطفى خاطر وسليمان عيد وميرنا جميل والعديد من الفنانين وتدور أحداثه في إطار من الرعب والكوميديا.