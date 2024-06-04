كريم فهمي يهنئ السيناريست أيمن بهجت قمر على تجربة فيلم "أهل الكهف"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان كريم فهمي السيناريست أيمن بهجت قمر بتجربة فيلم "أهل الكهف" بعد الكشف موعد طرحه، حيث نشر الفنان كريم فهمي عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوستر الفيلم وعلق عليه قائلًا: "تجربة جديدة أتمني تنجح عشان هتفتح باب كبير لنوعية جديدة من الأفلام..مبروك يا ايمن هتكسر الدنيا كالعادة".

استوري كريم فهمي

موعد عرض فيلم "أهل الكهف"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر عن موعد طرح فيلم "أهل الكهف" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث شارك منشور بوسترات فيلم "أهل الكهف" وعلق عليه قائلًا: "فيلم العيد ١٢ يونيه في جميع دور العرض، أهل الكهف، معالجه سينمائيه: أيمن بهجت قمر، إنتاج: محمد رشيدي، إخراج: عمرو عرفه".

منشور أيمن بهجت قمر

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش،

والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.

أعمال الفنان كريم فهمي القادمة

والجدير بالذكر أن يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة مسرحية ياسمين عبد العزيز التي ستعود بها إلى عالم المسرح من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، وتعاقد الفنان كريم فهمي على بطولة المسرحية وبدأ التحضير لدوره بقيادة المخرج خالد جلال، ومن المقرر أن تعرض المسرحية قريبًا بالسعودية.

وفي سياق متصل يذكر أن هذه المسرحية هي ليست العمل الوحيد الذي يجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز فقد حقق الثنائي معًا نجاحًا كبيرًا منذ 4 سنوات في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وتصدر التريند.

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وعلى صعيد آخر، تعاقد كريم الفترة الماضية مع المنتج طارق الجنايني على تقديم جزء جديد من مسلسل حكايات بنات، ويشاركه البطولة صبا مبارك، ومن المفترض أن يعلن عن باقي الأبطال وموعد التصوير خلال الفترة القادمة.