نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور تحقق 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور في حصد المشاهدات العالية حيث أن أغنية "هيجيلي موجوع" تصدرت التريند منذ اللحظات الأولي التي طرحت فيها، وتواصل الأغنية حصد المشاهدات حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 100 مليون مشاهدة وذلك بعد 4 شهور فقط من طرحها.

وأغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

اخر حفلات تامر عاشور

ومن ناحية اخري، أحيا الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح، هيجلي موجوع، تيجي نتراهن، وغيرها من الاغاني.

وأيضًا أحيا عاشور حفل غنائي على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان، ومن قبلها حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي، قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.