نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ادخلوا الفيلم على ضمانتي..كريم فهمي يدعو الجمهور لمشاهدة "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الفنان كريم فهمي الدعم لشقيقه الفنان أحمد فهمي الذي يخوض سباق أفلام عيد الأضحى بفيلمه الجديد "عصابة الماكس"، حيث نشر كريم فهمي عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوستر الفيلم وعلق عليه قائلًا: "الفيلم ده بيضحك جدًا وطبعًا شهادتي مجروحة بس ادخلوا على ضمنتي، فيلم العيد مبروك لأحمد ولكل صناع الفيلم".

استوري كريم فهمي

أبطال وصناع فيلم "عصابة الماكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس" نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة فيلم "عصابة الماكس"

وتدور أحداث فيلم “عصابة الماكس” في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أعمال الفنان كريم فهمي القادمة

والجدير بالذكر أن يشارك الفنان كريم فهمي في بطولة مسرحية ياسمين عبد العزيز التي ستعود بها إلى عالم المسرح من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، وتعاقد الفنان كريم فهمي على بطولة المسرحية وبدأ التحضير لدوره بقيادة المخرج خالد جلال، ومن المقرر أن تعرض المسرحية قريبًا بالسعودية.

وفي سياق متصل يذكر أن هذه المسرحية هي ليست العمل الوحيد الذي يجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز فقد حقق الثنائي معًا نجاحًا كبيرًا منذ 4 سنوات في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه وتصدر التريند.

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.

وعلى صعيد آخر، تعاقد كريم الفترة الماضية مع المنتج طارق الجنايني على تقديم جزء جديد من مسلسل حكايات بنات، ويشاركه البطولة صبا مبارك، ومن المفترض أن يعلن عن باقي الأبطال وموعد التصوير خلال الفترة القادمة.