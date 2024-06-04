تامر عاشور يعلن عن موعد وتفاصيل حفله الجديد في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر عاشور عن موعد حفله الجديد بالإسكندرية حيث نشر تفاصيل الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر تامر عاشور بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: "حبايبنا في الإسكندرية، أشوفكم قريب إن شاء الله في حفل نادي أصحاب الجياد يوم ٤ يوليو، هيبقى يوم مُختلف عشان الإسكندرانية حبايبي، فين بقى الإسكندرانية يثبتوا حضور".

منشور تامر عاشور

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور هي أغنية "هيجيلي موجوع" الذي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر "يوتيوب" نحو 100 مليون مشاهدة، وأغنية "هيجيلي موجوع" هي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.

كلمات أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه

هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"

آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومفيش

الصورة بوضوح بَقِت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش

هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

اخر حفلات تامر عاشور

ومن ناحية اخري، أحيا الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الرحاب وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم عاشور خلال الحفل الذي شهد حضورا كبيرا من الجماهير عددا من الأغاني التي أشعلت حماسهم مثل قولوه سماح، هيجلي موجوع، تيجي نتراهن، وغيرها من الاغاني.

وأيضًا أحيا عاشور حفل غنائي على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان، ومن قبلها حفلا غنائيا على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي، قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.