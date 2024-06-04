في ذكرى ميلاد "ساحر الشاشة" محمود عبدالعزيز.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز “ ساحر الشاشة ” الذي ترك مسيرة فنية من الدراما والسينما في تاريخ الفن المصري، لذلك نستعرض أهم محطات حياته في السياق التالي.

المؤهل الدراسي

حصل الفنان محمود عبدالعزيز على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدايته الفنية

بدأ محمود عبدالعزيز حياته الفنية في التلفزيون وتعاون مع الفنان محمود ياسين ونيللي في مسلسل “الدوامة” من إخراج نور الدمرداش ثم دخل السينما عام 1974 في فيلم “الحفيد” من أعظم وانجح الأفلام المصرية.

أبرز أعماله السينمائية

وانطلقت نجومية محمود عبدالعزيز في السينما ونجح في تقديم الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات القرن العشرين منها “حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب”.

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات والألفينات بدأ محمود عبدالعزيز في تقديم العديد من الأعمال السينمائية الهامة منها:" الكيت كات، البحر بيضحك ليه،أبو كرتونة، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش، القبطان، سوق المتعة، هارمونيكا، الساحر، النمس، إبراهيم الأبيض ".

أبرز أعماله الدرامية

كما حقق محمود عبد العزيز نجاح كبير في الدراما منها مسلسل “ رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال، رأس الغول ”.

وفاته

توفي الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 عن عمر يناهز 70 عامًا، وكان قد أصيب بسرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة.