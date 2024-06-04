الجمعة.. قصور الثقافة تقيم حفل "رحلة العائلة المقدسة" بمسرح السامر

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الحفل الفني "رحلة العائلة المقدسة"، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 7 يونيو، بمسرح السامر بالعجوزة.

الحفل الفني “رحلة العائلة المقدسة”

يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فرقة كورال "أغابي" الكنائسي بقيادة أماني فوزي، ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية.

ويعد الحفل التعاون الثالث مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأول الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وحفل عيد القيامة المجيد في مايو الماضي، ويأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع.

ختام فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح

يذكر أن مسرح السامر اختتم فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والتي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار أسبوعين بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

شهد حفل الختام عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام المسرح، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وقيادات قصور الثقافة وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وإعلاميين.