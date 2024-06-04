في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز افيهات الفنان محمود عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز الذي قدم تاريخ كبير في السينما والدراما المصرية ورحل عن عالمنا عام 2016 عن عمر يناهز 70 عام، لذلك نستعرض أبرز افيهاته التي امتعت الجمهور وأصبحت في اذهانهم.

فيلم إبراهيم الأبيض

ومن أشهر افيهات الفنان محمود عبدالعزيز فيلم “إبراهيم الأبيض” منها:" حد له شوق في حاجة" و"الإنسان ضعيف" هذه الافيهات أصبحت لغة دارجة في الشوارع المصرية.

فيلم السادة الرجال

اشتهر الفنان محمود عبدالعزيز في فيلم "السادة الرجال" بتعليق "فوزية اللي رجليها حلوة"، المقصو هنا الفنانة معالي زايد ضمن أحداث الفيلم.

فيلم الكيف

حقق الفنان محمود عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا في فيلم "الكيف"، حيث جسد شخصية “ مزاجانجي” ومن أشهر افيهاته في الفيلم:“ادينى فى الهايف وأنا أحبك يا ننس، حلوة يا دغششة، يابتاع الكيميا يا متركب، بحبك يا ستموني مهما الناس لاموني، احنا بالصلاة عالنبي حلوين قوى مع بعض لكن ساعة الغلط بنطرطش زلط".