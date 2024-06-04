نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم كاظم الساهر حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 15 نوفمبر المقبل في مسرح مدينة العرفان في عمان، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

موعد حفل كاظم الساهر في اسطنبول



كما يستعد كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة إسطنبول تركيا، ضمن حفلات موسم الصيف، وذلك يوم 10 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة من أغانيه المميزة.

آخر ألبومات كاظم الساهر



وطرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.