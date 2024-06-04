تعرف على قائمة أبطال مسلسل "مش مهم الاسم" لـ معتصم النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم “مش مهم الاسم”،ويشاركه في بطولة المسلسل أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.



قصة مسلسل مش مهم الاسم



ويدور مسلسل مش مهم الاسم للفنان معتصم النهار، في إطار رومانسي كوميدي، وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال ال 15 حلقة فقط حول شخص مهوس بصناعة الأحذية، ومن المتوقع أن يحقق نجاح واسع ويلاقي قبول الجماهير.

آخر أعمال معتصم النهار

والجدير بالذكر أن أخر أعمال معتصم النهار مسلسل لعبة حب بطولته إلى جانب نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، حسن خليل، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام، حازم زيدان، ساندي نحاس، حسام تحسين بك، والعمل من إخراج فيدات أويار.

أحداث مسلسل لعبة الحب

وتعرض العمل لانتقادات كالآتي، رخم وتقليد بالحركه والكلمه مرخمه اكتر، عائلة الابليكجي تبكي في صمت بعد هذه التفاهة، تقليد أعمى، مهما كان غير جيد بس افضل من مسلسلات انتقام وبكي، تافه القصه التركيه احلى بكتير.



