نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عبد الباسط حمودة لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، ومن المقرر أن تقام يوم 20 شهر يونيو الجاري في ساقية الصاوي،ويقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه الشعبية التي يحبها جمهوره.

آخر أعمال عبد الباسط حمودة

ويذكر أن المطرب عبد الباسط حمودة قدم تتر مسلسل المعلم، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، على قناة الحياة في شهر ومنصة Watch it الرقمية مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.



فيلم "الإسكندراني"

وقدم عبد الباسط حمودة مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "الإسكندراني"، الذي عرض في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.



فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز.

