أول ظهور للطفلة جنا عمرو وحقيقة عودتها للتمثيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:31 مساءً - كشفت الفنانة جنا عمرو عن السبب الحقيقى وراء ابتعادها عن الفن وسفرها إلى أمريكا ومدى إمكانية عودتها مرة أخرى إلى مصر والتمثيل.

وقال جنا عمرو فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، تقديم الفنان إدوارد ونانسي مجدي عبر شبكة ألفا: "أنا سافرت تقريبا سنة 2018 علشان أركز أكتر في الدراسة وبطلت التمثيل شوية، ماما وبابا كانوا شايفين إن ده أحسن وأنا مقدرة جدا حب الناس، دي حاجة كبيرة ونعمة من عند ربنا، وكنت مبسوطة بالشهرة وأنا طفلة، وكنت في وقت عندي فيلمين في السينما، والناس على السوشيال ميديا دايما يفتكروني ويبعتولي.

وأضافت جنا عمرو : أنا هنا في أمريكا للدراسة أساسا، ومصر أم الدنيا وأكيد هرجع لها في يوم من الأيام لما أخلص دراسة، وناوية أدرس حاجة لها علاقة بالعلوم.

وخطفت الفنانة الطفلة جنا عمرو الأنظار إليها فور نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحتفل فيه بتخرجها من المدرسة فى أمريكا.

وعلقت جنا عمرو : افراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسةأنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، وتعلمت منهم أشياء جديدة.

وأضافت جنا عمرو : الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهنينا لناجميعًا وكانت ليلة جميلة.

وتلقت جنا عمرو عديد من التعليقات الإيجابية على صورها وفيديو تخرجها وكان من بين هذه التعليقات

كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة.