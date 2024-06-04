نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى لتصوير مشاهدهم، وذلك يوم السبت المقبل، والمسلسل يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كلًا من هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وآخرون من الفنانين، وتأليف نجلاء الحديني، إخراج شادى عبد السلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون يعد البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصي في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

أخر أعمال إيمان العاصي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.