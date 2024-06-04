"ألف مبروك يا لولي".. حلا شيحة تهنئ جميلة عوض بعقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة حلا شيحة، على تهنئة الفنانة جميلة عوض بمناسبة عقد قرانها أمس على المونتير أحمد حافظ، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة":العروسة ألف مبروك يا لولي".

آخر أعمال جميلة عوض

يشار أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

وتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة من واقع المجتمع، وسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث دارت فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، وشاهدنا قضايا الكثير من الناس، وكان لكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية سلط الفيلم الضوء عليهم.



أبرز الأعمال الفنية لـ أحمد حافظ



استطاع المونتير الكبير أحمد حافظ أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، وغيرهم من الأعمال ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذي كان يعمل مديرًا لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين في الوسط الفني.