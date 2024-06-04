نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جميلة عوض بعد عقد قرانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة جميلة عوض صورة لها التقطتها صديقتها أثناء عقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وذلك عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "جميلة بقت عروسة بحبك أوي"، ومن جانبه علقت جميلة عليها بوضع قلوب حمراء.

آخر أعمال جميلة عوض

يشارك أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

وتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث دارت فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، وشاهدنا قضايا الكثير من الناس، وكان لكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية سلط الفيلم الضوء عليهم.



أبرز الأعمال الفنية لـ أحمد حافظ



استطاع المونتير الكبير أحمد حافظ أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم ان شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، وغيرهم من الأعمال ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذى كان يعمل مديرًا لأستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين في الوسط الفني.