خالد صلاح يخوض تجربة الكتابة التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد ومحمد سامي رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الكاتب الصحفي خالد صلاح تجربة الكتابة التلفزيونية، خلال موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ومن إخراج محمد سامى، وهو من الأعمال الضخمة التي ستنافس بقوة في الموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل مسلسل “سيد الناس”

وتأتي تجربة مسلسل "سيد الناس" للكاتب الصحفي خالد صلاح، بعد تحقيقه نجاحًا منقطع النظير فى مجال الصحافة والاعلام، وتحديدًا الصحافة الإلكترونية فهو أحد أباطرة مهنة الصحافة ويعرف عنه أنه المجدد والمطور للمهنة بفكره ورؤاه المستقبلية، حتى صار واحدًا من أهم وأبرز صناع الصحافة بمفهومها الحديث الذى يعتمد فى الأساس على فنون الديجيتال وعلوم الميديا.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بنجاح جماهيرى، حيث أن مخرجه محمد سامي من المخرجين النجوم الذين يقفون خلف الكاميرا واستطاع أن يجذب المشاهدين نحو مسلسلاته بقوة، حتى أصبح اسمه لا يقل بأى حال من الأحوال عن نجم العمل وأصبح اسمه فى عالم الإخراج "براند" كنجوم الصف الأول تماما كما يستطيع أن يعبر عن قيمة النجاح الجماعى والقدرة على المنافسة، وتحمل مسئولية قيادة سرب النجوم الذين يعملون تحت قيادته.

ويراهن الجمهور على نجاح تجربة الكاتب خالد صلاح والمخرج محمد سامى والنجم عمرو سعد، خاصة وأن الثلاثي يعكفون من الآن على التحضيرات الفعلية للمسلسل المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025.

آخر أعمال عمرو سعد

وكان آخر أعمال عمرو سعد الدرامية مشاركته في مسلسل «الأجهر»، وهو بطولة درة، سيد رجب، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.