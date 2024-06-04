انت الأن تتابع خبر عبدالرحمن أبوزهرة يخرج عن صمته وينفي شائعات وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة الشائعات التي تحدثت مؤخرًا عن وفاته، مؤكداً في رسالة صوتية وجهها لجمهوره أنه بخير وبصحة جيدة، معربًا عن شكره وتقديره لكل من سأل عنه في الفترة الأخيرة.



وقال عبد الرحمن أبو زهرة في رسالته عبر برنامج "السفيرة عزيزة": "أود أن أطمئن الجماهير التي تحبني وتدعم عملي، وأقول لهم إنني بخير الحمد لله وصحتي جيدة جدًا. أشكركم على مشاعركم الطيبة. وكل عام وأنتم بخير".



ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات وفاة أبو زهرة؛ إذ نفى الموسيقار أحمد أبو زهرة، في وقت سابق وفاة والده، وأشار حينها إلى أن جميع هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حالة والده الصحية مستقرة إلى حد ما.



وأوضح "أبو زهرة" في تصريحات صحفية أن سبب انتشار هذه الشائعات قد يكون بسبب قلة خروج والده من المنزل، وعدم إجرائه زيارات متكررة للطبيب.



ويعد آخر ظهور للفنان "أبو زهرة"، خلال دعمه لحفيدته أميرة، في عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية في الخامس من نوفمبر 2023 .