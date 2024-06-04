نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل كايروكي في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق كايروكى، لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية الجديدة،والتي من المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الشهر المقبل في لبنان، وسوف يقدمون خلالها باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات كاريوكي

وفي سياق آخر،أحيا فريق كايروكي، حفل غنائي بحضور جماهيري ضخم في الأردن مؤخرًا، وذلك بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.



كما أحيا فريق كايروكى ومطرب الراب مروان بابلو حفلًا غنائيًا ضخما بعنوان "المحطة" يوم 18 مايو الشهر الماضي بالجامعة الأمريكية بالتجمع.



أخر أعمال أمير عيد



يشار أن آخر أعمال أمير عيد مسلسل "دواعي السفر"، والذي يعرض حالياٌ على منصة watch it الإلكترونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "ريفو" بجزأيه الاثنين.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.