محمد كريم يهنئ أحمد عز على "ولاد رزق 3":ألف مبروك مقدمًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم العالمي محمد كريم على تهنئة صديقه النجم أحمد عز على فيلمه الجديد “ولاد رزق 3”، من خلال مشاركته صورة لهما من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مع أخويا وصديقي العزيز عزيكو، ألف مبروك مقدمًا لفيلمك الجديد ولاد رزق فرحان لكل نجاحاتك يا صديقي وشكرًا على أكله السمك الإنجليزي الحلوة دي".

تعليقات الجمهور على منشور محمد كريم



وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يوفقهم يارب العالمين، الف مبروك، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وغيرها من التعليقات.



أبطال فيلم "ولاد رزق 3"



يشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم " ولاد رزق" عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



محمد كريم يكشف عن تفاصيل أحدث أفلامه في هوليوود

كشف النجم العالمي محمد كريم عن كواليس أحدث أعماله السينمائية الجديدة، حيث شارك جمهوره بمجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:"من تصوير فيلمي الجديد في هوليوود إن شاء الله هيعجبكم".

محمد كريم يشارك في بطولة فيلم Iron Ribbon للمخرج Jarek Marszewski



يشارك محمد كريم في بطولة فيلم Iron Ribbon للمخرج Jarek Marszewski، الفيلم تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيلا وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا ، التي قتلت عام 1924 على خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها، يلعب محمد كريم دور الدكتور روسي، الذي يحاول إنقاذ زينوفسكي خطيبها.

