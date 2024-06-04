محمد سعد يتعاقد على بطولة فيلم جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد سعد على بطولة فيلم جديد بعد غياب خمس سنوات عن السينما، وسوف يقدم خلاله شخصية جديدة عليه، بعيدة تمامًا عن شخصية اللمبي الحناوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

آخر عمل سينمائي لمحمد سعد



وكان آخر عمل سينمائي، شارك فيه محمد سعد هو فيلم «الكنز 2»، الذي دارت أحداثه حول حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة،

وشارك في بطولة العمل عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد مكي، أحمد حاتم، نهي عابدين، عبد العزيز مخيون، جميل برسوم.

معلومات عن محمد سعد

وكان الفنان محمد سعد، قد احتفل يوم 14 ديسمبر الماضي بعيد ميلاده، وهو يعتبر من أبرز نجوم "الكوميديا" في مصر والعالم العربي، إذ يمتلك موهبة فطرية وحضورًا ساحرًا، ولدية القدرة على التلون والتوحد مع الشخصيات، براعة في تأدية الأدوار، إفيهات فريدة، مساحات تميز بها، اشتهر بطابع خاص على مستوى الأداء الصوتي المختلف للشخصيات، واستطاع تحقيق عديد من النجاحات في التليفزيون والسينما.

بدأ حبه للتمثيل من صغره، فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية، وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة، حتى يأس وفكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة، في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 وأثبت فيها جدارته، برغم صِغَر الدور، لكن لفت الأنظار إليه، قام بأول بطولة له في فوازير "تياترو "1998، وشارك في مسرحية رد قرضي 1999 ليظهر موهبتة الكوميدية وحيويته وتلونه في صوته وحركاته الجسدية الهزلية، ثم انطلاقته الحقيقية مع شخصية اللمبي عام 2000 في فيلم" الناظر "مع المخرج شريف عرفة ليحقق نجاحًا ساحقًا، ليقوم بعدها بالبطولة مع أحمد حلمي بعد بفيلم 55 إسعاف 2001.